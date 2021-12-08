США продали захваченную иранскую нефть на $26,7 млн

Американские власти продали нефть, захваченную флотом США у Ирана в Аравийском море, на общую сумму в $26,7 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минюста США.

«В соответствии с решением суда изъятая нефть была продана. Общая сумма выручки составила 26,7 млн долларов. Она может быть направлена в американский фонд помощи жертвам терроризма», — сообщил Минюст.

Отмечается, что объем проданной нефти составил 1,1 млн баррелей. В министерстве не уточнили, когда США захватили танкеры с иранской нефтью. Там лишь отметили, что она была изъята с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу.

Летом сообщалось, что Соединенные Штаты получили $100 млн за продажу порядка 2 млн баррелей нефти, которые США захватили на задержанном в феврале танкере Achilleas, подозревавшемся в перевозке иранской нефти.

Танкер под флагом Либерии был задержан у берегов эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в начале февраля. Позже Achilleas перегнали в техасский Хьюстон. По данным американских следователей, эта нефть принадлежала Корпусу стражей исламской революции (КСИР), элитной части вооруженных сил Ирана, и предназначалась для продажи Китаю. Соединенные Штаты считают КСИР террористической организацией.