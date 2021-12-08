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Для россиян каникулы по потребкредитам хотят сделать постоянными

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Ilya Naymushin/Reuters

Согласно новым разработанным поправка, заемщик с потребкредитом на срок не менее двух лет при попадании в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Поправки должны внести изменения в закон «О потребкредите…», пишет издание «Известия».

Новеллу разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центральном банке России (ЦБ).

Введение постоянного механизма кредитных каникул для потребкредитов рассматривалось на заседании совета в ноябре.

Механизм каникул был разработана в апреле прошлого года в разгар локдауна. Далее он был опробован на практике. Заемщики, потерявшие доход из-за экономических последствий пандемии, могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат.

Фактически механизм ипотечных каникул действует с 2019 года на постоянной основе. Аналогично хотят ввести на постоянной основе механизм каникул по потребкредитам.

Ранее сообщалось, что процентную ставку по микрозаймам хотят резко ограничить.

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