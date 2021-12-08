Госдума утвердила основные параметры новой антиотмывочной платформы

Законопроект, который позволит Банку России внедрить на рынке новую антиотмывочную платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), принят Государственной думой во втором чтении. Об этом пишет РБК.

Планируется разделить банковских клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на группы риска по степени их причастности к проведению сомнительных операций. Центральный банк России (ЦБ) будет участвовать в присвоении таких оценок.

После разделения на группы, клиенты из «красной» зоны будут жестко ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в кредитных организациях, а «зеленые» бизнесмены будут подвергаться меньшему контролю со стороны кредитных организаций.

Законопроект был воспринят рынком неоднозначно — банки видят в нем ряд недостатков.

Ранее в России предложили увеличить лимит подконтрольных банковских операций. Порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, нужно увеличить с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем и до 1,5 млн рублей. Соответствующее предложение сделал Национальный совет финансового рынка (НСФР).