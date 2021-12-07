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ВТБ предложил объединить все услуги с жильем в один суперсервис

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В России необходимо создать единый сервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью на государственном уровне. С таким предложением выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума «Финополис-2021», передает РБК.

Новый сервис может включать в себя все социальные услуги государства: сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и другие сервисы. Платформа будет работать в режиме одного окна.

«Мы предлагаем на федеральном уровне создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Он может быть реализован в формате одного окна и объединять все социальные услуги. Сейчас это отдельные услуги, которые клиенты получают в разных госучреждениях», — заявил Печатников.

По его словам, для создания единого сервиса важно обеспечить «бесшовную» интеграцию в платформу банков коммерческим структурам, в том числе застройщикам и риелторам. Это позволит создать рынок цифровых услуг, который может быть примером для других стран.

Печатников считает, что реализация этого сервиса будет невозможна без развития онлайн-ипотеки и дополнительных механизмов идентификации. Он допустил, что в будущем ипотека станет не отдельным продуктом, когда человек идет обращаться в банк, а моментальным сервисом по приобретению квартиры.

Росреестр с 1 декабря запустил цифровой сервис, который при помощи алгоритмов определяет неиспользуемую недвижимость, то есть отсутствие информации об объектах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

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