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Цена на газ снова пробила отметку в $1100 за тысячу кубометров

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Цена фьючерсов на газ в Европе 7 декабря находится выше $1100 за тысячу кубометров, приближаясь к отметке $1130, следует из данных биржи ICE.

Цены январских фьючерсов на газ в Европе за несколько часов торгов выросли на 7,5% до $1129,4 за тысячу кубометров. Во время открытия торговой сессии стоимость фьючерсов на газ была чуть выше $1100.

17 ноября стоимость газа в Европе в ходе торгов поднималась до $1150 за 1 тыс. куб. м, что на 4% выше, чем на закрытии торгов днем ранее.

Стоимость фьючерса на газ впервые достигла такого показателя с конца октября. До этого осенью топливо демонстрировало рекордный рост до $1,9 тыс. за тысячу кубометров.

Затем 22 ноября цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $993 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

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