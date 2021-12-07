Великобритания ужесточила правила въезда из-за «омикрона»

Великобритания с 7 декабря изменила условия въезда в страну из-за появления нового варианта коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 7 декабря для въезда в Великобританию всем путешественникам старше 12 лет предписано иметь ПЦР-тесты или экспресс-тесты на антигены не старше 48 часов.

Россиянам, которые должны быть привиты вакцинами Pfizer, AstraZeneca (включая индийский аналог Covishield), Moderna, Janssen (J&J), Sinovac, Sinopharm и Covaxin, также необходимо забронировать тест на COVID-19, который необходимо сдать к концу второго дня самоизоляции после прибытия. Еще одни анализы необходимо сдать на восьмой день самоизоляции. Общий срок карантина составляет 10 дней.

Однако срок пребывания на самоизоляции можно сократить. Для этого необходимо сдать дополнительный тест на коронавирус на пятый день карантина. Но это не отменяет необходимость сдачи теста на восьмой день после въезда в Великобританию.

До изменения условий въезда от тестирования освобождались лица до 18 лет, а срок действия тестов на коронавирус составлял трое суток до даты вылета.

Власти Черногории на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» с 3 декабря ужесточили правила въезда для привитых туристов.