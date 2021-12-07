Глава регионального отделения российской авиакомпании покончил с собой на рабочем месте

Руководитель крымского отделения компании «Аэрофлот» Роберт Валеев покончил с собой в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что за четыре дня до своей смерти 56-летний бизнесмен попросил выключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом. Ему предстояла поездка в Москву и встреча с начальством. В день своей смерти мужчина закрылся в кабинете и попросил разбудить его через час.

Спустя два часа сотрудники компании не смогли разбудить Валеева, тогда они выбили дверь и нашли его мертвым. Мужчина оставил в куртке предсмертную записку, в которой он попрощался с семьей и обвинил в своем решении двух человек.

Как сообщил агентству РИА «Новости» источник в силовых структурах, глава крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» действительно умер. По его словам, трагедия произошла 5 декабря. Следственным комитетом России начато расследование.