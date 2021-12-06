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Сообщество волонтеров Сбера за год выросло в 2,5 раза

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сбер пятый год подряд присоединяется к празднованию в России Международного дня волонтера. В этом году в 2,5 раза выросло сообщество корпоративных волонтеров компании, до 15 тыс. человек. Его участники ежедневно совершают сотни добрых дел, меняя жизнь других людей в лучшую сторону.

«Меня переполняет чувство гордости за наших ребят. Они инвестируют свое время, энергию, ресурсы, чтобы приносить пользу окружающим, ничего не ожидая взамен. Так сострадать, дарить надежду и оказывать поддержку могут только настоящие герои нашего времени. От лица Сбера я хочу поздравить всех российских волонтеров с Международным днем волонтера и поблагодарить за добрые поступки, активную гражданскую позицию, неравнодушие, отзывчивость и самоотдачу. Благодаря вам и вашим усилиям этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее», — первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как отмечается пресс-служба Сбера, в 2021 году было реализовано более 150 социальных и экологических проектов. Выявить лучшие из них помогает конкурс социальных проектов, в экспертный совет которого входят профессионалы российского добровольчества.

Больше трети проектов в Сбере занимают экологические инициативы, только в этом году сотрудники компании посадили более 400 тыс. деревьев, а экологические уроки для детей, акции по осознанному потреблению стали повседневной практикой.

В 2021 году все значимые ESG-активности Сбера объединили в программу «Сбереги планету». На платформе проекта https://promo.sber.ru/sberegiplanetu можно ознакомиться с ESG-инициативами, узнать, как внести свой вклад в сохранение природы, а главное вдохновиться примерами положительных изменений для пользы планеты.

Данная программа поддерживает всех, кто только планирует стать волонтером — в разделе платформы «Действуй с нами» можно выбрать наиболее близкое направление помощи, например, стать добровольным помощником или оказать благотворительную поддержку.

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