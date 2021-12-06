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Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью РБК заявил, что речи о сдаче Курильских островов в аренду быть не может.

Он заявил, что Курилы будут осваивать, привлекать российские и иностранные инвестиции, но Курильские острова «были и будут территорией России».

Он также прокомментировал сообщения о курильском острове Шумшу, который, по информации губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, просила взять в аренду датская компания Copenhagen Offshore Partners для производства там водорода с помощью ветроэнергетических установок.

«Это особый разговор. На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии», — заявил Трутнев.

Трутнев также сообщил, что правительство России по поручению президента России Владимира Путина подготовило и внесло в Госдуму законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курильских островах.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.

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