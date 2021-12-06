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БКФ сообщил о сокращении банкоматов в России в 2021 году

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С января по сентябрь 2021 года в России число банкоматов сократилось на 8 676 штук (на 4,3%). Об этом РИА «Новости» рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Количество банкоматов в России за третий квартал 2021 года сократилось на 2% — до 191 343 устройств на 1 октября», — отметил аналитик.

По его словам, в 2021 году процесс сокращения числа банкоматов ускорился. Так, за первый квартал их число уменьшилось на 1 992 штуки, за второй квартал их стало меньше на 2 858, за третий квартал — на 3 826.

Лишь только в шести регионах Росси число банкоматов в этом году увеличилось. В Коми их стало больше на 78 штук, в Крыму произошло увеличение на 52 единицы, Ленобласти – на 35, Туве — на 25, Чечне — на 23, в Хакасии — всего на шесть устройств.

Осадчий отметил, что сокращение числа банкоматов началось в 2014 году, когда в России был зафиксирован исторический максимум в 237 408 устройств.

В России до конца 2020 года крупнейшие российские банки собираются значительно расширить сеть банкоматов с NFC-модулями. Уточняется, что ВТБ собирается увеличить число данных банкоматов примерно с 6% до 25%, Альфа-банк — с 56% до 85%, Росбанк — с 25% до 54%.

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