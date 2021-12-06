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В правительстве предложили разделить Сибирь на кластеры

Вице-премьер Абрамченко предложила создать отраслевые кластеры в Сибири

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Сибирь стоит разделить на отраслевые кластеры, заявила российский вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания о подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социального-экономического развития Сибирского федерального округа.

В ходе совещания Абрамченко обратилась к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с поручением подготовить презентации якорных инвестпроектов кластерных инициатив. В частности, она призвала выделить следующие отраслевые кластеры: сельское хозяйство, лес и строительные материалы, нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, переработка алюминия, медь и электроника.

Власти запланировали реализацию проектов в лесопромышленности, энергосфере и производстве алюминия. Также в качестве задач была выдвинута необходимость развивать транспортные сети и создать мультимодальный транспортно-логистический хаб для увеличения грузового и пассажирского потока.

Ранее Решетников рассказал, в каких отраслях больше всего выросли зарплаты.

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