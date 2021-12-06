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Сбербанк поднял возраст заемщиков на момент окончания ипотеки до 75 лет

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбербанк увеличил возраст заемщиков, которым могут предоставить ипотеку, в результате на момент окончания выплаты клиентам может быть до 75 лет. Об этом сообщили представители банка.

Также было отменено требование о постоянной регистрации у будущих ипотечников.

«Ипотеку по программе «Жилищный кредит по двум документам» в Сбере могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту до 75 лет. Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки...» — уточнили в банке.

В связи с чем при подаче заявки и ее одобрения может подойти временная регистрация у россиянина.

До этого максимальный возраст на дату окончания ипотеки должен был составлять 65 лет.

При этом максимальный срок кредитования в рамках программы составит 30 лет.

Также Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%.

Ранее Сбер выпустил первую благотворительную структурную облигацию.

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