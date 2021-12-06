ВТБ предложит клиентам запрещать оформление онлайн-кредитов для защиты от мошенников

Клиенты ВТБ в 2022 году смогут дистанционно вводить запрет на выдачу кредитов. Это сделано для того, чтобы их не смогли оформить мошенники. Об этом пишет РБК.

«Возможно, самым сложным последствием действий злоумышленников становится «оформленный» на клиента кредит, средства которого сразу же уходят преступникам», — рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, в 2022 году у клиентов ВТБ в мобильном приложении появится возможность воспользоваться специальными настройками, чтобы ограничить получение кредитных средств через онлайн. При помощи технологии «умного скоринга» можно будет на ранней стадии определить, действует ли клиент самостоятельно или «под гипнозом».

Также ВТБ разрабатывает комплекс мер, чтобы сократить объем хищений на 20%. Клиенты смогут ограничивать круг получателей переводов, скрывать в личном кабинете баланс, историю операций и персональные данные, дополнительно подтверждать операции с помощью бесконтактной технологий, голосовой биометрии, селфи и многие другие возможности.

По данным Банка России, за третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов 3,2 млрд рублей путем несанкционированных денежных переводов.

Банк России в сентябре на своем официальном сайте дал рекомендации кредитным организациям, как выявлять платежные карты и электронные кошельки, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники.