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Глава ВТБ Костин усомнился в двузначной инфляции в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Двухзначных цифр в показателе инфляции в России, скорее всего, не будет. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил глава Банка ВТБ Андрей Костин.

«Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры», — отметил бизнесмен.

По словам Костина, в России могут вырасти ставки по кредитам и депозитам. Это связано с тем, что деньги становятся дороже. Однако люди, которые хранят деньги в банках, соответственно, больше получат.

В начале декабря российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что без новых центров экономического роста в регионах Сибири и Дальнего Востока Россия может пропустить важный исторический момент. По его словам, азиатские рынки сейчас растут очень быстро, а спрос на российские товары в Китае, Корее и Японии увеличивается. Поэтому необходим сдвиг в экономике, который нужен для снижения уровня инфляции в целом.

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