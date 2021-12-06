Россиянам рассказали о подорожании ряда товаров к Новому году

Производители и ритейл прогнозируют увеличение стоимости ряда товаров на 3-7% в преддверии Нового года. Об этом сообщает газета «Известия».

Ожидается, что подорожают мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости, а также парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, елочные игрушки и сами елки. То есть продукты, которые пользуются особенным спросом в праздничные дни.

По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Дениса Бадьянова, в декабре также вырасти в цене могут сезонная одежда и обувь, игрушки и электроника, которую чаще всего покупают в качестве подарка.

При этом руководитель отдела маркетинга RedExpress Наталья Жукова рассказала, что перед новогодними праздниками может повыситься стоимость автомобилей и строительных товаров, в частности из-за подорожания сырья и сложностях с логистикой.

Ранее сообщалось, что в России заметно выросли цены на электронику.