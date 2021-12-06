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Эксперт объяснил, что нужно для развития кредитов на индивидуальное жилье

Банкир Арташес Сивков рассказал о покупке земли в кредит в России

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Зампред Россельхозбанка Арташес Сивков заявил РИА Новости, что в России банкам для активного развития кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) нужно наличие эффективных застройщиков в этом сегменте.

Эксперт указал: «До тех пор, пока не появится сегмент эффективных застройщиков в ИЖС, которые будут признаны, будут опираться на правильную нормативную базу и поддержку государства, конечный потребитель такого продукта будет лишен».

Арташес Сивков добавил, что спрос определяет предложение, а до недавнего времени его не было.

Эксперт утверждает, что в нынешнее время, по сути, нет возможности приобрести в кредит землю для строительства — никто не готов это профинансировать. Когда появится легитимный участок, добавил Сивков, позволяющий гарантировать покрытие рисков, тогда при наличии спроса появится и предложение.

Экономист напомнил, что квалифицированному застройщику нужно вкладывать в это деньги. Поэтому вопрос также зависит от емкости капитала, и как застройщики захотят его использовать.

Ранее сообщалось, что жители шести регионов с 1 августа могут бесплатно получить один гектар земли для личного пользования или ведения хозяйства — Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, нескольких районов Архангельской области, а также республик Карелия и Коми.

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