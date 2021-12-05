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Минтруд РФ разработал новый порядок выплат пенсий

Двум категориям россиян изменят правила выплат пенсий

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Минтруде России приняли решение обновить порядок выплат пенсий в стране, пишет mk.ru.

Как сообщает издание, министерство разработало новые правила выплаты пенсионных пособий для тех, у кого есть право получить свои накопления всей суммой сразу.

Нововведение затронет две категории россиян. Первая включает граждан, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую входят граждане, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и есть недобор по пенсионным баллам. Ко вторым относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

С введением новых правил изменится формат взаимодействия таких граждан с чиновниками ПФР. Чтобы подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, нужно будет оформить услугу через «Госуслуги». Обновленная процедура начнет работать после 1 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Минтрудом.

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