Минтруд РФ разработал новый порядок выплат пенсий

В Минтруде России приняли решение обновить порядок выплат пенсий в стране, пишет mk.ru.

Как сообщает издание, министерство разработало новые правила выплаты пенсионных пособий для тех, у кого есть право получить свои накопления всей суммой сразу.

Нововведение затронет две категории россиян. Первая включает граждан, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую входят граждане, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и есть недобор по пенсионным баллам. Ко вторым относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

С введением новых правил изменится формат взаимодействия таких граждан с чиновниками ПФР. Чтобы подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, нужно будет оформить услугу через «Госуслуги». Обновленная процедура начнет работать после 1 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Минтрудом.