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Ведяхин на «ЭКСПО-2020» рассказал о представительстве Сбербанка в ОАЭ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью радио Sputnik рассказал о причине открытия офиса в Объединенных Арабских Эмиратах и раскрыл стратегию работы банка в стране.

«Офис в ОАЭ официально начал свою работу в июне этого года, с тех пор уже разработан план сделок на сумму более 750 миллионов долларов. Все эти сделки представляют большой интерес для инвесторов на Ближнем Востоке. Они связаны, в первую очередь, с агропромышленностью, высокими технологиями, здравоохранением и нефтегазовой отраслью. Мы надеемся заключить первую сделку к концу года», - сообщил Ведяхин.

Он рассказал, что Сбербанк выбрал ОАЭ в качестве первой точки для развития представительства на Ближнем Востоке поскольку регион имеет очень высокий потенциал для развития сотрудничества и у банка уже есть местные сильные партнеры. «Мы уверены, что такое сотрудничество будет выгодно как для России, так и для Объединенных Арабских Эмиратов, и для всех стран Персидского залива», - утверждает Ведяхин. Так, в прошлом году Сбербанк и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala подписали соглашение о стратегическом взаимодействии. Ведяхин отметил, что основная цель Сбербанка на данном этапе – направить поток арабских инвестиций в экономику России.

Первый зампред правления банка рассказал о принципах ESG, используемые при реализации финансовой политики. «Финансовые планы ESG в большинстве крупных компаний стали настоящей финансовой тенденцией. Все инструменты, с которыми мы работаем, мы проверяем на соответствие принципам ESG. В настоящее время ни одна серьезная транзакция не может состояться без соблюдения этих принципов», - пояснил он.

Кроме этого, Ведяхин отметил, что инвестиционное подразделение SberInvest Middle East и Московская биржа разработали первый в России «Индекс исламских инвестиций» MXSHAR: Он был официально запущен 1 октября и включает 15 российских эмитентов, прошедших полную проверку на соответствие исламским принципам.

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