Греф считает, что РФ станет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что Россия в будущем станет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме «Экспо-2020».

«В соотношении «риск/прибыль» в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Привлекательность ее при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики - это приоритеты российского правительства», — подчеркнул Греф.

Также глава Сбербанка уверен, что власти России в течение нескольких лет не прекратят поддержку макроэкономической стабильности.

«Мне не кажется, что президент и правительство России в ближайшие годы не отступят от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности, которая является основной для любых инвестиций, и будут наращивать усилия, чтобы смягчить инвестиционный климат», — уточнил он.

Ранее Греф высказался о проблеме этических ограничений в сфере ИИ.

Также Греф назвал важнейшие современные цифровые технологии.