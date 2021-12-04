В Молдавии заявили, что больше не допустят задолженности «Газпрому»

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что власти страны впредь не допустят задолженностей «Газпрому». Об этом сообщает ТАСС.

По словам, министра часть расчетов за ноябрь уже направлены «Газпрому» досрочно.

«Молдовагаз» учитывает риски неплатежей со стороны населения», — отметил Спыну. Он также пояснил, что правительство сделало не только все необходимое для обеспечения граждан газом, но и предоставило им компенсации.

26 ноября Молдавия выплатила «Газпрому» долг в размере $74 млн за газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года.

Для этого правительство Молдавии перевело компании «Молдовагаз» необходимую сумму. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании кабинета министров.

В «Газпроме» не увидели героизма в погашении долга Молдавией.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.