МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за штамма «омикрон»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за штамма «омикрон» COVID-19 существуют риски для мировой экономики. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы МВФ, эпидемиологическая ситуация может повлиять на темпы восстановления мировой экономики, которые могут сократиться.

«Новый вариант (коронавируса), который может распространяться очень быстро, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального роста», — подчеркнула Георгиева.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, как штамм коронавируса «омикрон» может повлиять на экономику.

«Все штаммы вируса, конечно, это неприятно для экономики. Но мы уже столько прошли, научились преодолевать все эти сложности. Самое главное — вакцинация. Тогда будет гораздо легче», — рассказал министр.

Штамм коронавируса «омикрон» был зафиксирован в ноябре на юге Африки. Он содержит большое количество мутаций и, по мнению экспертов, является более опасным, чем «дельта»-штамм. Случаи заражения им фиксируют в Европе и Северной Америке.