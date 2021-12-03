Авито сообщил о выросшем на треть спросе на предновогодние фотосессии

Россияне в последние две недели ноября на 32% чаще стали заказывать тематические фотосессии на Новый год. Об этом говорится в исследовании Авито.Услуги, составленном на базе поисковых запросов пользователей.

Для тематической фотосессии перед Новым годом россияне в период с 15 ноября по 1 декабря стали на 32% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, искать фотографов и студии в аренду. За последние две недели ноября заметнее всего спрос на новогоднюю фотосессию поднялся в Крыму (+126%) и Красноярске (+121%).

Россияне стали передавать заботу об украшении пространства на Новый год декораторам. Спрос на их услуги за две недели вырос на 28%, по сравнению с прошлогодним периодом. В зависимости от желания и бюджета специалисты могут не только развесить украшения и гирлянды, но и создать импровизированную фотозону, накрыть на стол и украсить елку.

Вместо живых елей россияне решили в этом году брать в аренду искусственные. За последние две недели осени спрос на данную услугу в России вырос на 38%. Аренда искусственных елок популярнее всего в Самаре, где спрос вырос на 150%, Казани (+120%) и Перми (+100%).

Для новогоднего стола россияне стали чаще заказывать новогодние десерты у кулинаров, в частности имбирные печенье и пряники. Больше всего стали заказывать пряники в Волгограде, где спрос увеличился на 21%, Перми (+20%), Самаре (+18%) и Екатеринбурге (+17%). А вот наименее популярными рождественские сладости стали в Омске — там спрос упал на 3%.

Средний ценник на услуги Дедов Морозов в России в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Стоимость услуг аниматоров начинается от 1500 руб. за час.