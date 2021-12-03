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Турецкая лира обесценилась до рекордных значений

Турецкая лира обесценилась до 13,89 за один доллар

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Depositphotos

На начало торгов в пятницу, 3 декабря, валюта Турции обесценилась до 13,89 лиры за $1, что является новым антирекордом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что подобное снижение произошло на фоне решения международного рейтингового агентства Fitch, которое решило изменить прогноз Турции со «стабильного» на «негативный».

Издание отмечает, что после этого Центральный банк Турции выступил с объявлением о проведении прямых валютных интервенций. На это национальная валюта отреагировала умеренным ростом, но в итоге возвратилась к падению.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Минфина страны Лютфи Эльвана на фоне падения курса турецкой лиры.

Глава государства назначил на пост министра финансов Нуреддина Небати. Ранее он занимал должность заместителя главы Минфина.

Падение национальной валюты Турции произошло после того, как Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца. С начала текущего года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.

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