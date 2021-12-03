Белоруссия введет ответные экономические санкции против Запада

Белоруссия вводит ответные экономические санкции против Запада. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает Sputnik Беларусь.

«Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства не медлить с подготовкой антисанкционных мер. Лидер страны напомнил, что Белоруссия не впервые столкнулась с санкционным давлением — в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.

2 декабря США, Британия, Канада и ЕС ввели санкции против белорусских чиновников и компаний. Среди физлиц в черном списке оказался и средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко. В МИД Белоруссии в свою очередь заявили, что Минск примет жесткие, но адекватные ответные меры.