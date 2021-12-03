Новые смартфоны Honor в России закончились за две недели

В России за две недели полностью раскупили первую партию смартфонов серии Honor 50. Об этом пишет «Коммерсант».

Источник издания сообщил, что успешные продажи позволили Honor увеличить долю рынка смартфонов до 5,5%. При этом продажи новой серии гаджетов в 10 раз превысили показатели продаж прошлогодней серии Honor 30 за аналогичный период.

В МТС рассказали, что новинка Honor в России всего за семь дней продаж заняла первое место по количеству проданных смартфонов в ценовом диапазоне до 40 тыс. рублей. По данным ритейлера, в октябре лидером рынка были Samsung и Xiaomi.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что при регулярности поставок смартфонов и отсутствии дефицита в начале 2022 года компания может занять около 7% российского рынка смартфонов. Благодаря этому она вернется в топ-5 брендов.

В конце ноября вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин рассказал, что цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти на 17%. При этом за 2021 год они уже подорожали на 34%.