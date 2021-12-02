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Кипр ввел платные ПЦР-тесты для российских туристов

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Власти Кипра ввели с 6 декабря обязательные платные ПЦР-тесты на коронавирус для туристов старше 12 лет (в том числе, и российских), которые прибывают в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон», правительство Кипра приняло ограничительные меры. Все прибывающие в страну туристы с 6 декабря обязаны сделать ПЦР-тест. Его стоимость для авиапассажиров составит €15. Мера будет действовать до 10 января. После 10 января решение может быть пересмотрено — оно будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

В дополнение к этому тесту российским гражданам, которые прошли полный курс вакцинации «Спутником V», по-прежнему требуется предъявить сертификат о вакцинации, а непривитым туристам – отрицательный результат сделанного перед вылетом ПЦР-теста не старше 72 часов.

Если же результат теста будет положительным, то туристы должны отправиться на двухнедельный карантин. Если же у туриста не будет возможности самостоятельно пройти самоизоляцию, то ему предложат сделать это в специальном карантинном отеле. В такой ситуации все расходы на себя берет Кипр.

Директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Ксения Воронцова 1 декабря сообщала, что после открытия границы Израиля для туристов, привитым «Спутником V», им потребуются справки о наличии антител.

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