Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Количество финансовых пирамид в России за год выросло в 16 раз 17:37
Британка выиграла суд у врача, по чьей халатности она родилась с тяжелой... 17:37
Госсекретарь США предупредил Лаврова о «цене» за обострение ситуации... 17:36
Лидер группы «Земляне» в суде требует миллион рублей с композитора... 17:31
WSJ призвал НАТО предпринять новые действия против России 17:31
Двукратный чемпион мира заявил, что Миранчук заслужил шанс оказаться в «Милане» 17:28
NBC: Байден возвращает закон Трампа о мигрантах 17:25
Участник «Уральских пельменей» оправдался за несмешные номера 17:20
Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии 17:19
Врач назвал переписки в мессенджерах угрозой для здоровья человека 17:17

В Госдуме назвали ключевую проблему неплатежей по налогам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева о досудебном взыскании налоговой задолженности граждан. По словам депутата, изменения необходимы, но не сейчас.

«Ключевая проблема неплатежей сегодня — это низкие доходы граждан. Может быть, есть необходимость отложить на более поздний период начало рассмотрения этого законопроекта, поскольку существует большая проблема неплатежей. Сегодня не совсем то время. Пандемия новой коронавирусной инфекции продолжает определять развитие экономики. Как результат— высокие инфляционные ожидания и обесценивание доходов граждан. Когда проблемы экономики будут меньше давить на доходы граждан, наверное, тогда и задолженность будет меньше. И тогда будет более благоприятный фон для начала этих изменений», — сказал Фаррахов.

По его словам, гражданам инициатива может помочь, так как за месяц они успеют возразить и написать письмо в ФНС, при этом пени начисляться не будут. Депутат также объяснил, почему россияне не всегда оплачивают налоги.

«Почему люди не платят? Первое — это низкая платежеспособность, что особенно актуально сегодня. Второе — очень часто меняется администрирование, как с кадастровой стоимостью, например. Граждане либо не успевают за этим посмотреть, либо возмущены изменением стоимости», — заключил депутат.

Ранее Верховный суд России предложил взыскивать налоговую задолженность граждан во внесудебном порядке. По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в ближайшее время высшая судебная инстанция представит законопроект, который позволит должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение. Только после этого налоговики смогут подать на должника в суд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть