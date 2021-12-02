В Госдуме назвали ключевую проблему неплатежей по налогам

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева о досудебном взыскании налоговой задолженности граждан. По словам депутата, изменения необходимы, но не сейчас.

«Ключевая проблема неплатежей сегодня — это низкие доходы граждан. Может быть, есть необходимость отложить на более поздний период начало рассмотрения этого законопроекта, поскольку существует большая проблема неплатежей. Сегодня не совсем то время. Пандемия новой коронавирусной инфекции продолжает определять развитие экономики. Как результат— высокие инфляционные ожидания и обесценивание доходов граждан. Когда проблемы экономики будут меньше давить на доходы граждан, наверное, тогда и задолженность будет меньше. И тогда будет более благоприятный фон для начала этих изменений», — сказал Фаррахов.

По его словам, гражданам инициатива может помочь, так как за месяц они успеют возразить и написать письмо в ФНС, при этом пени начисляться не будут. Депутат также объяснил, почему россияне не всегда оплачивают налоги.

«Почему люди не платят? Первое — это низкая платежеспособность, что особенно актуально сегодня. Второе — очень часто меняется администрирование, как с кадастровой стоимостью, например. Граждане либо не успевают за этим посмотреть, либо возмущены изменением стоимости», — заключил депутат.

Ранее Верховный суд России предложил взыскивать налоговую задолженность граждан во внесудебном порядке. По словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в ближайшее время высшая судебная инстанция представит законопроект, который позволит должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение. Только после этого налоговики смогут подать на должника в суд.