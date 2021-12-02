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Тиньков рассказал о причине срыва сделки с «Яндексом»

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков рассказал, что сделка TCS Group с компанией «Яндекс» была сорвана осенью прошлого года в результате роста акций группы и позиций менеджмента ИТ-компании. Такое заявление бизнесмен сделал в документальном фильме о «Тинькофф Банке» — «Он такой один», передает РБК.

По словам Тинькова, сделку он согласовывал в течение месяца, пока находился в инфекционном боксе. В марте прошлого года у предпринимателя диагностировали лейкемию, с болезнью он борется с октября 2019 года.

«Что пошло не так: во-первых, я болел и дико росли акции в цене. Мы начали сделку по цене там типа $20, а когда заканчивали, она там $40, что ли, была, не помню», — поделился Тиньков о ситуации со срывом сделки.

Он рассказал, что в результате соглашения должен был появиться «национальный чемпион», где у Тинькова не было бы контроля, но была бы возможность консультировать ведение бизнеса. Бизнесмен выразил мнение, что такого подхода в «Яндексе» испугались.

«Если вы не хотите, чтобы я вообще как-то принимал участие, то это просто покупка <...>. Тогда больше денег и бабки сразу», — сказал тогда Тиньков менеджерам ИТ-компании.

Глава «Тинькофф Банка» считает, что сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сейчас жалеет о срыве сделки, поскольку в 2020 году TCS Group стоила «копейки», а в сентябре 2020 года акции TCS Group торговались по $26,45, на 2 декабря 2021 года — $100,75.

16 октября 2020 года компания «Яндекс» сообщила, что не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», поэтому пришлось закончить переговоры. В «Яндексе» также уточнили, что решение о прекращении переговоров было обоюдным.

В этот же день акции «Яндекса» и TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк», упали на фоне новости о срыве сделки.

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