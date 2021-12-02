Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Продолжаешь пить»: Селена Гомез оскорбила фаната из-за ответа на шутку... 05:26
Диетолог Дик назвала лучшие продукты для завтрака при похудении 04:59
Фигуристка Медведева ответила на вопрос об отношениях с Милохиным 04:58
На Украине заявили, что Зеленский является «орудием» Путина 04:53
Одобрена продажа крупнейшей лесной компании на Дальнем Востоке 04:50
Певец Лоза объяснил, почему РПЛ не позволит «Спартаку» вылететь в ФНЛ 04:40
Бывший гендиректор «Спартака»: на месте болельщиков команды я был бы... 04:32
Вирусолог Нетесов заявил об эффективности «Спутника V» против «омикрон»-штамма 04:28
Украинка избила школьника, потому что «ребята» попали в ее дочь снежком 04:27
Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России... 04:09

Китай ограничил импорт, чтобы получить квоту на вылов рыбы в российских водах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Андрей Зима/РИА «Новости»

Китайские власти, ссылаясь на тяжелую эпидемиологическую ситуациию из-за пандемии коронавируса, не дают российским судам входить в свои порты. Как пишет РИА Новости, это сказывается на поставщиках продукции.

Отмечается, что экспорт рыбы и других морепродуктов из России в Китай снизился в период с января по октябрь на 68,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Потери в денежном эквиваленте 38% по сравнению с 2020 годом.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев оценил эту ситуацию. По его мнению, китайцы используют пандемию как предлог. Они пытаются защитить свой внутренний рынок в кризис. Такая программа импортозамещения, указал Пушкарев, в интересах национальных рыболовов.

Представители некоммерческого финансового аналитического центра Великобритании Planet Tracker также выразили мнение, что Китай, специально пытается надавить на Россию для того, чтобы выбить квоты на добычу рыбных ресурсов в российских водах. Отмечается, что маржа от вылова превышает такой же показатель по переработке.

Россия уже перенаправила часть добытых биоресурсов в Японию, Южную Корею и Вьетнам. Часть, скорее всего, останется внутри страны. По оценке Пушкарева, в стране будет крупный избыток товара примерно на 6-9 месяцев.
Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев указал, что необходимо создавать в России свою перерабатывающую отрасль, чтобы не зависеть от поставок вовне.

В Приморье за 2021 год было выловлено свыше 60 тыс. тонн скумбрии и иваси. Промысел продолжается.

Ранее в России нашли страну-виновника роста цен на икру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть