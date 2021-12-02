Китай ограничил импорт, чтобы получить квоту на вылов рыбы в российских водах

Китайские власти, ссылаясь на тяжелую эпидемиологическую ситуациию из-за пандемии коронавируса, не дают российским судам входить в свои порты. Как пишет РИА Новости, это сказывается на поставщиках продукции.

Отмечается, что экспорт рыбы и других морепродуктов из России в Китай снизился в период с января по октябрь на 68,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Потери в денежном эквиваленте 38% по сравнению с 2020 годом.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев оценил эту ситуацию. По его мнению, китайцы используют пандемию как предлог. Они пытаются защитить свой внутренний рынок в кризис. Такая программа импортозамещения, указал Пушкарев, в интересах национальных рыболовов.

Представители некоммерческого финансового аналитического центра Великобритании Planet Tracker также выразили мнение, что Китай, специально пытается надавить на Россию для того, чтобы выбить квоты на добычу рыбных ресурсов в российских водах. Отмечается, что маржа от вылова превышает такой же показатель по переработке.

Россия уже перенаправила часть добытых биоресурсов в Японию, Южную Корею и Вьетнам. Часть, скорее всего, останется внутри страны. По оценке Пушкарева, в стране будет крупный избыток товара примерно на 6-9 месяцев.

Глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев указал, что необходимо создавать в России свою перерабатывающую отрасль, чтобы не зависеть от поставок вовне.

В Приморье за 2021 год было выловлено свыше 60 тыс. тонн скумбрии и иваси. Промысел продолжается.

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