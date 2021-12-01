Греф оценил ситуацию с отказом от пластиковых карт

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Цифровые карты уже стали популярным инструментом. Набирают популярность NFC и другие бесконтактные способы оплаты. Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия снизится до минимальной», — подчеркнул Греф во время выступления на конференции, посвященной созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка.

Он подчеркнул, что в текущий момент начинается производство «зеленого» пластика. Даже, если карты будут выпускаться в будущем, то это будет происходить с использованием экологичных технологий.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что каждый четвертый россиянин открывает новую карту в СберБанке без пластиковой карты, а к 2025 году банковский «пластик» может стать раритетом.

По его словам, многие россияне на сегодняшний день также отказываются и от наличных денег. По словам Ведяхина, доля полностью безналичных клиентов к настоящему времени выросла почти до половины с примерно 25% в 2014 году.