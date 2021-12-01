Цены на кофе выросли до максимума за 10 лет

Цена кофе на Межконтинентальной бирже достигла максимума с 2011 года. Утром 1 декабря она составила $2,34 за фунт. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По итогам торговой сессии в понедельник стоимость контрактов на кофе также выросла. На бирже в Нью-Йорке кофе предлагается за $2,46 за фунт, что является самой высокой ценой за последние 10 лет. Международная ассоциация кофе 26 ноября также установила новую эталонную цену $2,07 за фунт, что на 85% выше, чем в 2020 году.

Аналитики отмечают, что к рекордному подорожанию кофе привело совпадение нескольких важных событий. Так, в Бразилии, которая является крупнейшим поставщиком кофейных зерен, неурожай из-за засухи и периодов резких заморозков. В виду этого напряженность на рынке может сохраниться не только в 2022 году, но и до конца 2023 года. Поэтому цена на кофе так и продолжит расти.

Существенное воздействие на рынок кофе оказали также глобальные перебои в логистике, поскольку обжарка зерен часто происходит не в той стране, где расположено производство.

Из-за того, что фермеры, которые выращивают кофе в Колумбии, недопоставили более 1 млн мешков (50 тыс. тонн) своей продукции, экспортеры и обжарщики решили отказаться от ранее достигнутых договоров о поставках, так как цены на сырье взлетели более чем на 50%.