Глава ВТБ сравнил Набиуллину с Тэтчер

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума «Россия зовет!», передает РИА «Новости».

«Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала», — сказал он, комментируя решение Набиуллиной о повышении ключевой ставки в декабре.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что вариант сохранения уровня ключевой ставки в декабре маловероятен.

По ее словам, в декабре Банк России будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт.

Набиуллина напомнила, что на прошлом заседании совета директоров ЦБ РФ был обозначен диапазон ставки от нуля до 100 базисных пунктов. При этом вариант с сохранением ставки глава Центробанка назвала «самым маловероятным сценарием».

В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку — с 6,75% до 7,5% годовых. Решение было принято на фоне инфляции, рост которой превышает прогнозы.