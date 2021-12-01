В Кремле отказались оценить последствия остановки транзита газа через Белоруссию

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об ограничении транзита российского газа через территорию республики не согласованы с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это позиция президента Белоруссии, суверенного независимого государства», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Белоруссия и ее президент подвергаются неоправданному давлению со стороны Запада, что не может не приводить к очень жесткой реакции».

»[Президент России Владимир] Путин выразил понимание, но с другой стороны он рассчитывает, что [это] не приведет к невыполнению обязательств перед получателями газа», — добавил Песков.

При этом он отказался оценивать вероятность осложнения российско-белорусских отношений в случае, если Лукашенко примет решение ограничить транзит газа.

«Мы бы не хотели даже обсуждать такой исход», — заключил пресс-секретарь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границ с Польшей.