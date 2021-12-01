Предприниматель Евневич рассказала, почему дорожают елки

Совладелец сети строительных гипермаркетов Мария Евневич заявила в разговоре с газетой «Известия», что подорожание новогодних елок связано в первую очередь с ростом закупочных цен.

«Уже увеличилась закупочная цена на елки, но на сколько они подорожают, для покупателя зависит от конкретной розничной сети. Для нас цена закупки выросла от 5% до 30% в зависимости от происхождения дерева, его натуральности или искусственности и размера», — сказала она.

Кроме того, выросла стоимость транспортировки товара, отметила предприниматель. Импортные деревья подорожали в том числе из-за ослабления рубля.

По словам Евневич, цена елок будет варьироваться от 200 рублей за 30-сантиметровые деревца до «двадцати с чем-то тысяч» за четырехметровые деревья. При этом российские елки будут стоить дешевле импортных — датских или австрийских.

Ранее сообщалось, что цены искусственных елок выросли за 2021 год практически на треть.