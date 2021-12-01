Прекращен пропуск неконтейнерных грузов через два российско-китайских КПП

Прием всех грузов, кроме контейнерных, прекращают российско-китайские пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ (Приморский край) и Забайкальск-Маньчжурия. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ОАО «РЖД», которые в свою очередь сослались на «срочные сообщения от китайской стороны».

Власти приграничных городов Китайской народной республики (КНР) приняли такое решение для профилактики и контроля за ситуацией с коронавирусом. Сообщений о том, когда прием грузов возобновится, пока нет.

Также пропуск грузов ограничен с 1 декабря на пограничном переходе Эрлянь - Дзамын-Ууд на границе Китая и Монголии.

РЖД ввели ограничения на отправку грузов в этих направлениях.

Сообщается, что на сети РЖД в настоящее время находится около 6200 вагонов с грузами, подпадающими под ограничения. Клиентам готовы оказать поддержку, в том числе перенаправить грузы и осуществить другие варианты.

В Китае 28 ноября был выявлен 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, из них 20 — в городском округе Хулунбуире. Он находится на границе с Россией, в северном автономном районе Внутренняя Монголия, другой — в юго-западной провинции Юньнань.