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Банкам запретят проставлять в договорах «галочки» за клиентов

Банки обяжут давать клиентам «период охлаждения» в 14 дней, чтобы отказаться от допуслуг

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Российским банкам запретят заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Все эти пункты клиент кредитной организации должен будет подтвердить собственноручно. Новое законодательство вступит в силу 30 декабря 2021 года, пишет «Российская газета».

Изменения призваны решить проблему навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора. Также поправками вводится так называемый «период охлаждения» продолжительностью 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. Ранее можно было отказаться лишь от услуг страхования.

Согласно новым поправкам в течение 14 дней можно отказаться от дополнительных услуг по юридическому сопровождению, консультированию и других.

Перед предоставлением услуги все условия ее оказания, включая возможность отказа в последующие 14 дней, и ее стоимость должны быть отражены в заявлении на кредит и согласованы с клиентом финансовой организации.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что ни одна кредитная организация не может запретить под угрозой штрафов закрыть долговые обязательства досрочно, даже если частичное погашение невозможно.

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