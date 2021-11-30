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ЦБ не захотел продления программы льготной ипотеки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Банк России предлагает не продлевать льготную программу по ипотеке. Поэтому нужны другие, более адресные, льготные программы. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе «6,5%», мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы, которые работают и направлены на поддержку тех секторов, где необходимо», — сказал Набиуллина.

По ее словам, продление льготной программы ипотеки может отрицательно сказаться на рынке недвижимости. Это приведет к повышению цен на жилье, отчего его доступность снизится.

При этом резкого падения числа выдач ипотеки, как ожидали многие участники рынка летом, так и не произошло. После изменения параметров программы осенью объем выдачи ипотеки продолжил расти.

Со 2 июля 2021 года программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 с изменениями. Теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для регионов максимальная сумма кредита 3 млн рублей при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости жилья.

Также ЦБ не видит смысла стимулировать ипотеку субсидиями после 2030 года, так как основная «армия» ипотечников уже набрана и практически не будет расти.

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