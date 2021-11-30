Путин призвал бороться с факторами, способствующими росту цен

Президент России Владимир Путин заявил, что мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления.

Также глава государства считает, что инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики ряда стран.

По его словам, нужно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение.

«Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», — заявил Путин.

В тоже время президент отметил, что мировая экономика постепенно восстанавливается, однако ее темпы снова оказались под вопросом из-за нового штамма коронавируса.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина охарактеризовала ситуацию с инфляцией в России.

До этого помощник президента России Максим Орешкин описал три сценария развития ситуации с новым штаммом коронавируса.