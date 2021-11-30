Катар снова вернул Россию в «зеленый» список

Минздрав Катара вновь обновил перечень стран по уровню риска заболеваемости коронавирусом, вернув Россию в «зеленый» список. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Возвращение в зеленый список стран означает, что двухдневный карантин и сдача дополнительного ПЦР-теста по прибытию российским туристам больше не потребуется.

Обновленные условия вступят в силу 1 декабря. Всего в «зеленый» список было включено 177 стран. В «красный» попало 19 стран.

Теперь россиянам, чтобы въехать в Катар, нужен лишь сертификат о вакцинации «Спутником V» (другие вакцины из России не признаются), ПЦР-тест с отрицательным результатом. Причем тест необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Также российским туристам нужен тест на антитела с положительным результатом, который должен быть сделан за месяц до поездки в страну и спустя не менее чем две недели после прививки вторым компонентом вакцины.

Однако от теста на антитела освобождены те, кто при въезде в Катар уже были, дополнительно «Спутнику V», вакцинированы минимум одной дозой Pfizer или Moderna.

Невакцинированные туристы также могут приехать в Катар, но им необходимо пройти недельный карантин.

С 15 ноября Катар временно перевел Россию из зеленого списка по уровню угрозы распространения коронавируса в красный. Для российских туристов действовали новые условия въезда.