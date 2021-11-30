Аналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку в новостройках

Опасения Центрально банка России вызывают высокие темпы распространения жилищного кредитования. Об этом говорится в аналитической записке «Об оценке потенциального спроса на ипотеку», пишет РБК.

По оценке регулятора, прогноз по спросу на жилищные кредиты сейчас требует корректировки в сторону понижения. В Банке России спрогнозировали, что актуальный ипотечный спрос может быть исчерпан к 2025 году, а в 2026-2030 годах он будет пополняться крайне медленно.

Эксперты ЦБ считают, что нынешнее активное стимулирование спроса на ипотеку может привести к резкому падению спроса в 2026-2030 годах, Специалисты полагают, это негативно скажется на рынке жилья и строительном секторе. «Устойчивость темпов развития ипотеки в России вызывает опасения», — говорится в аналитической записке регулятора.

Максимально платежеспособный ипотечный спрос в июне 2021 года ЦБ оценивал в 9-12 млн домохозяйств. Сейчас же в регуляторе считают, что эту оценку нужно снижать .

В 2021 году россияне набрали ипотеки на рекордные 4,28 трлн рублей. Эта сумма превышает не только результаты за аналогичный период 2020, но и за все предыдущие годы.