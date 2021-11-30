Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Археологи считают, что обнаружили древний город, о котором писал Гомер 02:53
Названо последствие COVID-19, затрагивающее около половины пациентов 02:48
«Я больше не понимаю этот мир»: экс-игрок «Баварии»... 02:46
В России могут отменить НДС на продукты для благотворительности 02:38
Стало известно, на сколько баллов Месси обошел Левандовского в голосовании... 02:36
Назван симптом, при котором нельзя садиться за руль 02:28
«Почему?»: Сборная Польши отреагировала на итоги «Золотого... 02:28
Пришедшему в суд Тимченко отказали в поручительстве за одного... 02:22
В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота 02:10
Пушков заявил, что информация по «омикрону» не сходится 02:01

В России попросили вернуть госконтроль за качеством стройматериалов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Глава Управления госконтроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин заявил, что а последние годы доля фальсифицированной продукции на рынке снижалась. Об этом сообщает «Российская газета».

В 2016 году фальсификат составлял 30% кабельной продукции и более 70% в сегменте силовых кабелей, применяемых в строительстве.

В прошлом году, благодаря предпринимаемым госорганами мерам, объем фальсификата снизился до 11-15% в отдельных регионах. Кузьмин уточнил, что объем поддельной продукции в этой сфере снизился на 24 млрд рублей.
Но 1 июля 2021 года внесены изменения в законодательство и Росстандарт перестал контролировать качество строительной продукции.

Председатель Комиссии по стандартизации Общественного совета при Росстандарте Андрей Лоцманов заявил, что сокращение фальсификата на рынке — это не только уменьшение количества некачественной продукции, это также увеличение налоговых платежей и новые рабочие места.

Лоцманов отметил, что остро стоит вопрос фальсификации стальных труб. На рынок поступает до 10% труб, которые были в употреблении. Их берут из старых газопроводов, очищают и продают под видом новых.

Минпромторг подготовил изменения в закон о техрегулировании, позволяющий восстановить госконтроль за качеством стройматериалов.

В ближайшие дни этот вопрос рассмотрит правительство, указал Лоцманов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть