В России попросили вернуть госконтроль за качеством стройматериалов

Глава Управления госконтроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин заявил, что а последние годы доля фальсифицированной продукции на рынке снижалась. Об этом сообщает «Российская газета».

В 2016 году фальсификат составлял 30% кабельной продукции и более 70% в сегменте силовых кабелей, применяемых в строительстве.

В прошлом году, благодаря предпринимаемым госорганами мерам, объем фальсификата снизился до 11-15% в отдельных регионах. Кузьмин уточнил, что объем поддельной продукции в этой сфере снизился на 24 млрд рублей.

Но 1 июля 2021 года внесены изменения в законодательство и Росстандарт перестал контролировать качество строительной продукции.

Председатель Комиссии по стандартизации Общественного совета при Росстандарте Андрей Лоцманов заявил, что сокращение фальсификата на рынке — это не только уменьшение количества некачественной продукции, это также увеличение налоговых платежей и новые рабочие места.

Лоцманов отметил, что остро стоит вопрос фальсификации стальных труб. На рынок поступает до 10% труб, которые были в употреблении. Их берут из старых газопроводов, очищают и продают под видом новых.

Минпромторг подготовил изменения в закон о техрегулировании, позволяющий восстановить госконтроль за качеством стройматериалов.

В ближайшие дни этот вопрос рассмотрит правительство, указал Лоцманов.