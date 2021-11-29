Сечин считает, что российские и китайские компании могут заключить более 20 соглашений в ходе РКЭБФ

Ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что российские и китайские компании планируют заключить более 20 соглашений в ходе III Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«В этом году «на полях» форума между российскими и китайскими компаниями планируется подписание более чем двадцати соглашений в таких сферах как электроэнергетика, трансфер технологий, совместные научно-технические исследования, участие в закупках, подготовка кадров, образование, поставки угля», - сказал Сечин во время выступления на форуме.

«У нас давнее долгосрочное сотрудничество с нашими китайскими партнерами в традиционной энергетике. Но с учетом тех трендов, которые сегодня есть в рамках климатической повестки и энергоперехода мы заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество с нашими китайскими партнерами и в новом направлении, в «зеленой» энергетике. И КНР, и Россия определили целевые показатели достижения к 2060 г. углеродной нейтральности, поэтому у нас здесь цели сходятся.

В этой области мы видим несколько направлений. Одно из них – это возобновляемые источники энергии, которые активно развиваются и поддерживаются правительствами обеих стран. Здесь у нас на сегодняшний день большие перспективы: на Дальнем Востоке – создание ветропарков, солнечной генерации. Буквально здесь, на полях форума, будет подписано соглашение между китайской компанией и компанией «Восток Ойл», проработки возможности строительства ветроэнергетического парка в рамках проекта «Восток Ойл», — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он отметил, что в ходе форума стороны затрагивают многие темы сотрудничества.

«Мы также обсуждаем вопрос сотрудничества в области водорода. Китайская Народная Республика ставит перед собой амбициозную задачу по использованию водорода в транспорте как экологически чистого источника. У нас огромное преимущество как у производителя и владельца технологий, мы занимаемся этим вопросом и здесь видим большую синергию, тоже в рамках нашего сотрудничества.

Ну и наконец, конечно, большая роль будет принадлежать развитию сотрудничества в атомной энергетике. Помимо строительства крупных блоков, которые ранее реализовывались, и уже в мае этого года начали дополнительно строиться на действующих площадках, мы рассматриваем развитие сотрудничества в области использования реакторов малой мощности. Здесь Россия является мировым лидером. Мы рассчитываем, что и наши китайские партнеры будут использовать такой экологически чистый источник энергии, и мы будем здесь развивать наше партнерство», — заключил Новак.

Также в ходе форума глава «Роснефти» представил Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества.

«Этот документ является комплексным практическим руководством по реализации совместных проектов», - сказал Сечин.