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Россияне закупились в «Черную пятницу» на рекордные 43 млрд рублей

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Depositphotos

Россияне купили в период акции «Черная пятница», проходившей с 22 по 28 ноября, товаров на 43 млрд рублей, что в 2,6 раза больше показателей 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты продаж Wildberries, которые есть у «Газеты.Ru».

Наиболее активными участниками «Черной пятницы» стали жители Московского региона, где количество заказов увеличилось на 147% по сравнению с прошлогодними показателями. Чаще всего в столице заказывали платья и книги. Не менее активными были покупатели из Санкт-Петербурга (увеличение на 165%), где самыми популярными покупками стали различные товары для рукоделия и кремы.

Лидерами же среди регионов стали Краснодарский край (+172%), где чаще всего приобретают косметику и парфюмерию, Свердловская область (+184%) – здесь наиболее популярны оказались продукты питания, а также Ростовская область (+195%), жители которой активнее всего выбирали товары для дома.

В целом же по России самыми популярными покупками стали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки.

Ранее сообщалось, что незапланированные покупки в онлайн-сервисах совершают 50% россиян. Большая часть спонтанных покупок — это одежда (31%). На втором месте — электроника (29%). Также популярными товарами оказались косметика и украшения — 19%.

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