Nord Stream 2 AG ответил на решение немецкого суда по Газовой директиве ЕС

В «Газпроме» заявили, что компания Nord Stream 2 AG направила судебным органам меморандум в связи с возражениями ЕС в споре о применении Газовой директивы ЕС. Об этом сообщило РИА «Новости».

«25 октября 2021 года «Норд Стрим 2 АГ» направила в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор», — отметили в газовом концерне.

Подчеркивается, что компания дополнительно обжаловала решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе об оставлении «Северного потока — 2» под действием упомянутой директивы.

Ранее стало известно, что газопровод в целом достроен. Он проходит сертификацию, чтобы можно было начать прокачку топлива. Однако, в середине ноября немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) объявило о приостановлении этого процесса. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того, как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG назвали газовую директиву дискриминационной.