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Госдеп США пытается заблокировать санкции за сертификацию «Северного потока — 2»

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Joerg Sarbach/AP

Госдепартамент США пытается заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий год, согласно которой планируется введение санкций против компаний, участвовавших в сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается в материале, в администрации президента не хотят потерять расположение Германии, которая является важным союзником Соединенных Штатов.

Поправка была представлена сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом. Теперь госсекретарь США Энтони Блинкен призывает демократов заблокировать поправку.

«Демократы очень нервничают из-за вопроса о голосовании по «Северному потоку — 2», поскольку при предыдущей администрации все они выступали против него, а после прихода к власти Байдена расчеты стали другими», — цитирует издание одного из своих источников.

Ранее сообщалось, что Германия продолжает отстаивать позицию о сохранении украинского транзита в момент запуска «Северного потока — 2», об этом заявила врио канцлера Германии Ангела Меркель.

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