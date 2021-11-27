Госдеп США пытается заблокировать санкции за сертификацию «Северного потока — 2»

Госдепартамент США пытается заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий год, согласно которой планируется введение санкций против компаний, участвовавших в сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается в материале, в администрации президента не хотят потерять расположение Германии, которая является важным союзником Соединенных Штатов.

Поправка была представлена сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом. Теперь госсекретарь США Энтони Блинкен призывает демократов заблокировать поправку.

«Демократы очень нервничают из-за вопроса о голосовании по «Северному потоку — 2», поскольку при предыдущей администрации все они выступали против него, а после прихода к власти Байдена расчеты стали другими», — цитирует издание одного из своих источников.

Ранее сообщалось, что Германия продолжает отстаивать позицию о сохранении украинского транзита в момент запуска «Северного потока — 2», об этом заявила врио канцлера Германии Ангела Меркель.