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В России подорожает картофель

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Depositphotos

Исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая в разговоре с информационным агентством «Прайм» предупредила россиян о подорожании картофеля.

«Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — сказала она.

По словам Строгой, перебои наблюдались и с поставкой удобрений, что также поспособствовало снижению урожайности и, как следствие, росту цен.

Ранее крупные российские ресторанные сети сообщили о поднятии цен до 15% в 2022 году. Рестораторы объяснили эту меру резким подорожанием продуктов, инфляцией и ростом стоимости логистических услуг. Кроме того, они ожидают сокращения количества гостей из-за введения системы QR-кодов.

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