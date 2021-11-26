Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сбитая с ног охраной Зеленского журналистка рассказала подробности инцидента 22:04
Экс-полузащитник «Спартака» остался доволен жеребьевкой стыковых матчей... 22:03
Голкипер сборной России считает Польшу особенным соперником 22:02
Фигуристка Туктамышева рассказала о болезни, которая подкосила ее перед Гран-при... 22:01
Обломки сбитого Россией спутника угрожают европейскому солнечному зонду 21:59
Экс-игрок сборной России: с Польшей играть можно, а потом хорошо бы досталась Швеция 21:55
Минюст России признал «Нобелевский призыв» СМИ-иноагентом 21:55
Главреда издания Sota Vision Олега Еланчика внесли в реестр иноагентов 21:52
Путин: нужна системная работа, чтобы не допускать аварий, как на шахте «Листвяжная» 21:49
Ветеран «Спартака» о жеребьевке: Польшу можно пройти дома, а Швецию или Чехию мы... 21:41

Депутат Госдумы Белик прокомментировал заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Северный поток — 2» является для Украины «большой трагедией».

«Украина нанесла ущерб собственной оборонной промышленности, машиностроению, авиастроению и космическому строению, но так и не нашла достойной замены российскому партнерству», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что власти Украины обеспокоены из-за того, что «Северный поток — 2» будет действовать в обход Украины.

«Запуск «Северного потока — 2» очень нужен Европе, так что заявления Украины — это лишь слабые попытки обозначить свою роль в этой теме», — заключил Белик.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о том, что российский газопровод «Северный поток — 2» является для Украины «большой трагедией», выразив надежду на то, что страны Евросоюза выполнят все данные обещания по части обеспечения энергобезопасности Украины в контексте российского газопровода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть