Депутат Госдумы Белик прокомментировал заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Северный поток — 2» является для Украины «большой трагедией».

«Украина нанесла ущерб собственной оборонной промышленности, машиностроению, авиастроению и космическому строению, но так и не нашла достойной замены российскому партнерству», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что власти Украины обеспокоены из-за того, что «Северный поток — 2» будет действовать в обход Украины.

«Запуск «Северного потока — 2» очень нужен Европе, так что заявления Украины — это лишь слабые попытки обозначить свою роль в этой теме», — заключил Белик.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о том, что российский газопровод «Северный поток — 2» является для Украины «большой трагедией», выразив надежду на то, что страны Евросоюза выполнят все данные обещания по части обеспечения энергобезопасности Украины в контексте российского газопровода.