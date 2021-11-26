Wildberries: иностранцы в «черную пятницу» заказали товары из России на рекордную сумму

Иностранцы в эту «черную пятницу» заказали товары из России на рекордную сумму — 1,5 млрд руб., сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Wildberries. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в два раза. Продажи стартовали 22 ноября.

Активнее всего поступают заказы из Германии (чаще всего заказывали товары для рукоделия и кремы), Латвии (настольные игры и лаки для ногтей), Эстонии (косметические наборы для ухода и платья), США (книги, конфеты и кружки), Израиля (российские книги и шоколадные конфеты) и Молдавии (скрабы для тела и брюки).

Около 50% всех заказов – это товары российского производства. Во время распродажи спрос на них увеличился: общая сумма заказов выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Ранее опрос аналитического центра «Битрикс24» показал, что 48% россиян планируют покупать товары во время «черной пятницы». Почти половина (44%) сообщили, что больше всего их интересуют скидки на электронику, гаджеты и бытовую технику. Большинство (71%) указали, что готовы потратить до 5 тыс. руб.