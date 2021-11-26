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Рост инвестиций в Мурманской области составил более 9% в 2021 году

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Depositphotos

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе заседания регионального правительства отметил, что экономический рост в регионе по итогам прошлого года составил 6%.

«В этом году по параметрам инвестиционной активности мы продолжаем опережать среднероссийские значения. Объем инвестиций возрос на 9,4 % и составил 82,5 млрд рублей. Это те деньги, которые вложены в экономику Мурманской области, в те инвестпроекты, которые у нас сегодня есть. Отмечу, что в целом по стране рост составил 7,3%», – сказал глава региона.

По его словам, объем строительных работ в области вырос на 34%.

«Это то самое промышленное строительство, инвестиционные проекты, те деньги, которые трансформируются в реально строящиеся объекты. И одна из наших главных задач –дать динамику и развивать жилищное строительство», – подчеркнул Чибис.

Губернатор отметил, что по объему несырьевого неэнергетического экспорта Кольское Заполярье находится на втором месте в Арктической зоне и на восьмом месте в России.

«Мурманская область остается лидером по количеству резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Вчера добавился еще один резидент, и теперь в общей сложности их уже 93. Общий заявленный объем инвестиций от них составляет 123,7 млрд рублей. Из них уже фактически вложено 8,7 млрд рублей. Что на 2,5 млрд рублей больше, чем было по плану. Это почти половина всех осуществленных инвестиций в Арктической зоне России. И у нас уже реализовано пять проектов в рамках этого преференциального режима», – отметил Чибис.

Также губернатор отметил, что налоговые поступления в бюджет региона превысили 2 млрд рублей.

«Благодаря поддержке федерального правительства нам удалось добиться, что мы налоги получаем не только от готовой инфраструктуры и готовых объектов, а получаем их, в том числе, от тех подрядчиков, которые работают на нашей территории. В сумме, по ТОР и АЗРФ сейчас область идет с опережением плана на 10,5 млрд рублей», — подчеркнул Чибис.

По словам губернатора, популярность программы «Гектар Арктики» в Мурманской области бьет все рекорды.

«Фактически уже предоставлено 960 земельных участков. То есть землю получил каждый третий, кто подал заявление. А каждое второе из всех заявлений уже на кадастровом учете. И Корпорация развития Мурманской области вместе с коллегами из правительства сегодня не только предоставляет все условия для крупного, среднего и малого предпринимателя, но и буквально ведет их за руку, чтобы помочь реализовать проекты», — сказал Чибис.

Глава региона подчеркнул, что число занятых в среднем и малом бизнесе по итогам первых шести месяцев 2021 года увеличилось на 2,8 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также создано 2140 рабочих мест по программе Губернаторского стартапа.

«И в этом году мы видим тренд на снижение количества уехавших из региона на 2,3 %. А это и есть главная цель нашего плана «На Севере – Жить!» – сократить отток населения из Мурманской области и, наоборот, дать дополнительные условия, чтобы люди приезжали в Кольское Заполярье», – заключил губернатор.

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