Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является для Украины «большой трагедией»

Российский газопровод «Северный поток — 2» является для Украины «большой трагедией». Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что рассчитывает на то, что страны Евросоюза выполнят все данные обещания по части обеспечения энергобезопасности Украины в контексте «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал сумму, которую Украина будет ежегодно терять, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен.